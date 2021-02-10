В Башкирии благодаря президентскому гранту открыли спортшколу

Тренировки по дзюдо и в фитнес-зале для детей из Нагаево, Зинино, Жилино и села Акбердино проходят теперь бесплатно. Некоммерческая организация по развитию физкультуры и спорту «Добро» выиграли президентский грант. Они предложили проект «Доступный спорт» для детей из многодетных и малоимущих семей.
В Москве его одобрили и выделили средства. Так, небольшое двухэтажное здание в поселке Нагаево оборудовали не под продовольственный магазин или парикмахерскую, а превратили его в спортшколу. Теперь 40 начинающих спортсменов каждый день приходят сюда на занятия.
На первом этаже тренажерный зал со всеми необходимыми установками. Ребята готовятся здесь к выполнению норм ГТО. На втором этаже тренировки проводят юные дзюдоисты. Желающих заниматься поделили на три группы. Так тренер успевает уделить время каждому. За полгода ребята освоили технику бросков, захвата, удержания и многое другое. Летом организаторы проекта попробуют снова выиграть конкурс и получить грант для того, чтобы продолжить занятия на бесплатной основе.