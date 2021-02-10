В Башкирии благодаря президентскому гранту открыли спортшколу

Тренировки по дзюдо и в фитнес-зале для детей из Нагаево, Зинино, Жилино и села Акбердино проходят теперь бесплатно. Некоммерческая организация по развитию физкультуры и спорту «Добро» выиграли президентский грант. Они предложили проект «Доступный спорт» для детей из многодетных и малоимущих семей.

В Москве его одобрили и выделили средства. Так, небольшое двухэтажное здание в поселке Нагаево оборудовали не под продовольственный магазин или парикмахерскую, а превратили его в спортшколу. Теперь 40 начинающих спортсменов каждый день приходят сюда на занятия.

Я здесь занимаюсь полгода, был худенький и слабенький. Сейчас чувствую себя сильнее. Искандер Байков, воспитанник спортклуба «Добро»

Идея, чтобы занимались бесплатно. Негде у нас: до города далеко и все социальные объекты находятся в Сипайлово. Поэтому пришла идея собрать детишек, которым во двор негде выйти. Давлят Мухамедшин, автор проекта «Доступный спорт»

На первом этаже тренажерный зал со всеми необходимыми установками. Ребята готовятся здесь к выполнению норм ГТО. На втором этаже тренировки проводят юные дзюдоисты. Желающих заниматься поделили на три группы. Так тренер успевает уделить время каждому. За полгода ребята освоили технику бросков, захвата, удержания и многое другое. Летом организаторы проекта попробуют снова выиграть конкурс и получить грант для того, чтобы продолжить занятия на бесплатной основе.

Я сначала занималась художественной гимнастикой, мне не понравилось. А здесь больше понравилось. Надо сделать подножку, чтобы соперник потерял равновесие. Он упадет и его можно быстро задержать. Лиана Сошина, воспитанница спортивного клуба «Добро»