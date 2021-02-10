В Башкирии столкнулись легковушка и два грузовика: есть жертвы

Вчера, 9 февраля, недалеко от Уфы произошло смертельное ДТП - лоб в лоб столкнулись автомобиль Lexus RS350 и большегруз Scania. От удара тягач откинуло в стоящий грузовик Izuzu. Подробности произошедшего рассказали в ГИБДД по Башкирии.
Авария произошла на 1480 км автодороги Самара- Уфа- Челябинск. Виновником аварии оказался 52-летний водитель "Лексуса".
В результате столкновения водитель иномарки и его 53-летний пассажир получили несовместимые с жизнью травмы и скончались на месте трагедии. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Фото: ГИБДД по РБ.