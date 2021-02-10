Детская стоматология на колесах выехала в маршрут по Башкирии

Ранее в Башкирии был запущен проект Главы республики по созданию сети современных стоматологических кабинетов в школах. Там где их нет, на помощь и придет передвижная медицинская бригада. Стоматология на колесах была приобретена в ноябре прошлого года по поручению Радия Хабирова. Это один из пунктов образовательной программы «Взлетай». До конца года врачи- стоматологи намерены объехать всю республику.