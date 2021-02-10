Детская стоматология на колесах выехала в маршрут по Башкирии

Остановки запланированы по два-три дня в каждом муниципалитете, где нет именно детских зубных врачей. Первыми в этом году стали Кушнаренковский и Чекмагушевский районы.
Передвижной лечебно-диагностический комплекс «Тулпар» оборудован на базе автомобиля КАМАЗ. Он оснащен самой современной техникой, есть свой радивизиограф, рентген-аппарат и качественные материалы для пломбирования зубов. Школьники получают стоматологическую помощь без отрыва от учебы, во время перемен. В первую очередь врачи принимают детей-сирот, воспитанников детских домов, а также детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.
Ранее в Башкирии был запущен проект Главы республики по созданию сети современных стоматологических кабинетов в школах. Там где их нет, на помощь и придет передвижная медицинская бригада. Стоматология на колесах была приобретена в ноябре прошлого года по поручению Радия Хабирова. Это один из пунктов образовательной программы «Взлетай». До конца года врачи- стоматологи намерены объехать всю республику.