Детская стоматология на колесах выехала в маршрут по Башкирии

Остановки запланированы по два-три дня в каждом муниципалитете, где нет именно детских зубных врачей. Первыми в этом году стали Кушнаренковский и  Чекмагушевский районы.

 Передвижной лечебно-диагностический комплекс «Тулпар» оборудован на базе автомобиля КАМАЗ. Он оснащен самой современной техникой, есть свой радивизиограф, рентген-аппарат и качественные материалы для пломбирования зубов. Школьники получают стоматологическую помощь без отрыва от учебы, во время перемен. В первую очередь врачи принимают   детей-сирот, воспитанников детских домов, а также детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Фото №1 - Детская стоматология на колесах выехала в маршрут по Башкирии

Ранее в Башкирии был запущен проект Главы республики по созданию сети современных стоматологических кабинетов в школах. Там где их нет, на помощь и придет передвижная медицинская бригада. Стоматология на колесах была приобретена в ноябре прошлого года по поручению Радия Хабирова. Это один из пунктов образовательной программы «Взлетай». До конца года врачи- стоматологи намерены объехать всю республику.

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