В Октябрьском в рамках нацпроекта открылся центр «Мой бизнес»

Новая площадка распахнула свои двери в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Центр расположился по адресу: Садовое кольцо, 71.

Теперь начинающие бизнесмены города в формате «единого окна» смогут узнать, как начать собственное дело, открыть расчетный счет или бесплатно зарегистрировать ООО или ИП. А вот действующие предприниматели получат консультацию о всех мерах господдержки.