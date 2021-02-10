В Октябрьском в рамках нацпроекта открылся центр «Мой бизнес»

Новая площадка распахнула свои двери в рамках нацпроекта «Малое и среднее  предпринимательство». Центр расположился по адресу: Садовое кольцо, 71.

 Теперь начинающие бизнесмены города в формате «единого окна» смогут узнать, как начать собственное дело, открыть расчетный счет или бесплатно зарегистрировать ООО или ИП. А вот действующие предприниматели  получат консультацию о всех мерах господдержки.

В инфраструктуре центра «Мой бизнес» также есть конференц-зал, где будут проходить мастер-классы и семинары.

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