В Башкирии водитель иномарки задавил лежащего на дороге мужчину

В Абзелиловском районе зарегистрирована смертельная авария. Инцидент произошёл на 5 км автодороги Кусимовский рудник—Ст. Ташбулатово.
Как сообщает пресс-служба ГИБДД РБ, 36-летний мужчина двигался по трассе за рулём «Ниссан Патфайндер». В какой-то момент он случайно наехал на 44-летнего сельчанина, который лежал на проезжей части.
Пешеход погиб на месте аварии. По факту смертельного ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.
За последние сутки в Башкирии зарегистрировано 12 автомобильных аварий. Четыре из них оказались смертельные.
Фото: ГИБДД РБ.