Сотрудники ГИБДД спасли от смерти жителя Башкирии

В Татарстане произошло чудесное спасение 30-летнего уроженца Башкирии. Мужчина намеревался оборвать свою жизнь. Спасти несчастного удалось двум автоинспекторам.

Старший лейтенант полиции Динар Ганиев и лейтенант полиции Руслан Харисов выполняли службу на посту, когда на краю моста на въезде в Набережные Челны увидели человека. Мужчина намеревался прыгнуть с моста.

Полицейские не смогли пройти мимо и спокойно уговорили уроженца Башкирии от непоправимых действий. Когда инспекторы убедились, что мужчине ничего не угрожает, его передали сотрудникам МЧС.