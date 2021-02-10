В Уфе коммунальщики разрушили единственную горку во дворе

Вот приехали к нам двор чистить, после заявки, естественно. И специально завалили нашу горку, которую мы, жильцы, дружно делали сами. И так нет детской площадки, так еще и горку уничтожили. Просили их не заваливать горку, но нас проигнорировали. Ну зачем так делать-то? Дети с удовольствием катались. Места для этого снега полно чуть в стороне. Бессовестные.

уфимцы