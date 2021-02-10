В Уфе коммунальщики разрушили единственную горку во дворе

В одном из уфимских дворов сотрудники коммунальных служб завалили снегом единственную детскую горку. Хотя жильцы настоятельно просили обойти стороной развлечение для детей.

Фото №1 - В Уфе коммунальщики разрушили единственную горку во дворе

Двор уфимцев завалило снегом, однако коммунальные службы не торопились расчищать дороги. Тогда жильцы взяли всё в свои руки – они сами отправили заявку, дождались коммунальщиков и сразу попросили не трогать ледяную горку. Уфимцы самостоятельно построили её для своих малышей.

В социальных сетях жильцы домов рассказали, что их просьбу наглым образом проигнорировали. Теперь ребята остались без единственного развлечения, ведь во дворе нет даже детской площадки.

Вот приехали к нам двор чистить, после заявки, естественно. И специально завалили нашу горку, которую мы, жильцы, дружно делали сами. И так нет детской площадки, так еще и горку уничтожили. Просили их не заваливать горку, но нас проигнорировали. Ну зачем так делать-то? Дети с удовольствием катались. Места для этого снега полно чуть в стороне. Бессовестные.

уфимцы 

Конечно, жильцы собираются раскопать и вновь залить горку.

Фото: соцсети. 

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