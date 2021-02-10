В Башкирии водитель иномарки потерял сознание и врезался в другое авто

Накануне, 9 февраля, в городе Октябрьский произошла страшная авария. Подробности инцидента сообщает пресс-служба ГИБДД РБ.
71-летний пенсионер за рулём «Тайота Ланд Крузер» двигался по улице Губкина. Внезапно горожанину стало плохо, и он отключился прямо за рулём. В этот момент он врезался в припаркованную на обочине «Ладу Калину».
К сожалению, от полученных травм пенсионер скончался. Известно, что водитель стоял на учёте у терапевта с заболеванием сердца. Однако достоверно установить все обстоятельства аварии предстоит правоохранительным органам.
Фото: ГИБДД РБ.