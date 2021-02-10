Андрей Назаров наградил активных участников строительства инфекционного центра в Стерлитамаке

Торжественное вручение прошло в Колонном зале. Премьер-министр отметил, что новый центр в Стерлитамаке оснащён самым современным оборудованием. Он будет обслуживать три города и восемь районов. А вертолетная площадка для санавиации даст возможность быстрой транспортировки больных в самых тяжелых случаях.