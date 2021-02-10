Андрей Назаров наградил активных участников строительства инфекционного центра в Стерлитамаке

Премьер-министр Правительства Республики Андрей Назаров наградил активных участников строительства нового инфекционного центра в Стерлитамаке. Государственные награды получили те, кто внес большой вклад в создание и строительство медицинского учреждения.

 Торжественное вручение прошло в Колонном зале. Премьер-министр отметил, что новый центр в Стерлитамаке оснащён самым современным оборудованием. Он будет обслуживать три города и восемь районов. А  вертолетная площадка для санавиации даст возможность быстрой транспортировки больных в самых тяжелых случаях.

Мы строили два инфекционных госпиталя. Работа очень сложная, но интересная.

Эльвира Сагитова, начальник отдела Фонда развития жилищного строительства Республики Башкортостан, заслуженный строитель Республики Башкортостан

Мы понимали, что работа важная, сроки короткие. Мы работали не ради подарков и дипломов, а чтобы больница стала быстрее функционировать.

Раиль Валиев, производитель работ ООО «Дортрансстрой»
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