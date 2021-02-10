В Башкирии создано 13% всех появившихся в России сельхозкооперативов

Более 13% всех сельхозкоопертивов России созданы в Башкортостане. Республика заняла первое место по количеству вновь появившихся сельскохозяйственных потребительских кооперативов за последние три года. Выйти на лидирующую позицию позволила системная работа по развитию фермерства и сельхозкооперации.

Чуть больше года прошло с момента запуска цеха, а сегодня они уже выпускают около 30 наименований колбасных изделий. Свое сырье и собственная переработка. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Бакалы» объединил в себе 12 пайщиков. Это и фермеры, и  владельцы личных подсобных хозяйств.

Физические лица в основном собирают мясо у населения, а кооперативы свое мясо сдают. СПК в основном тоже сдают.

 Илюса Булякова, председатель правления сельскохозяйственного производственного кооператива «Бакалы»

Кооператив – это союз общих интересов. Одни решают проблему со сбытом сырья, другие – с его нехваткой. В итоге в 2020 году в колбасном цехе выпустили 65 тонн продукции. Вновь созданный сельскохозяйственный потребительский кооператив получил грантовую поддержку от государства в размере трех миллионов рублей.

Очень приятно работать, сами видите в цехе просторно, светло. Оборудование новейшее, закупили новую печь.

Ольга Белоусова, мастер колбасного цеха

Общая выручка колбасного цеха в 2020 году превысила 22 миллиона рублей. За этот же период пайщики заплатили один миллион двести тысяч рублей налогов. Немаловажно, что  сельхозкооператив создал дополнительные рабочие места.

Фото №1 - В Башкирии создано 13% всех появившихся в России сельхозкооперативов
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Это стало очень хорошим делом. Потому что у многих сельчан личные подсобные хозяйства, или мелкие фермеры не могли освоить или переработку или реализацию. А тут вполне себе хорошие объекты экономики получались, которые выходили на рынок и даже выходили в довольно крупные торговые сети.

Алмаз Галимов, пресс-секретарь Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан

За три года в Башкортостане было создано 360 сельскохозяйственных потребительских кооперативов. По этому показателю наш регион занял лидирующую позицию среди субъектов России. В 2021 году в Министерстве сельского хозяйства республики планируют возобновить программу поддержки создаваемых кооперативов. Субсидии получат те, кто занимаются переработкой сырья.

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Башкорт йыры 2020