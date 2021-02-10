В Башкирии создано 13% всех появившихся в России сельхозкооперативов

Более 13% всех сельхозкоопертивов России созданы в Башкортостане. Республика заняла первое место по количеству вновь появившихся сельскохозяйственных потребительских кооперативов за последние три года. Выйти на лидирующую позицию позволила системная работа по развитию фермерства и сельхозкооперации.

Чуть больше года прошло с момента запуска цеха, а сегодня они уже выпускают около 30 наименований колбасных изделий. Свое сырье и собственная переработка. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Бакалы» объединил в себе 12 пайщиков. Это и фермеры, и владельцы личных подсобных хозяйств.

Физические лица в основном собирают мясо у населения, а кооперативы свое мясо сдают. СПК в основном тоже сдают. Илюса Булякова, председатель правления сельскохозяйственного производственного кооператива «Бакалы»

Кооператив – это союз общих интересов. Одни решают проблему со сбытом сырья, другие – с его нехваткой. В итоге в 2020 году в колбасном цехе выпустили 65 тонн продукции. Вновь созданный сельскохозяйственный потребительский кооператив получил грантовую поддержку от государства в размере трех миллионов рублей.

Очень приятно работать, сами видите в цехе просторно, светло. Оборудование новейшее, закупили новую печь. Ольга Белоусова, мастер колбасного цеха

Общая выручка колбасного цеха в 2020 году превысила 22 миллиона рублей. За этот же период пайщики заплатили один миллион двести тысяч рублей налогов. Немаловажно, что сельхозкооператив создал дополнительные рабочие места.

Это стало очень хорошим делом. Потому что у многих сельчан личные подсобные хозяйства, или мелкие фермеры не могли освоить или переработку или реализацию. А тут вполне себе хорошие объекты экономики получались, которые выходили на рынок и даже выходили в довольно крупные торговые сети. Алмаз Галимов, пресс-секретарь Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан