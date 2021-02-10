Женщину из Уфы осудили за приказы убивать детей

Женщину из Уфы, которая организовала секту «Ученики Иисуса Христа», направили напринудительное лечение. Адепты данного направления жестоко наказывали детей за непослушание с подачи главы секты Земфиры Гайнуллиной.

В 2019 году в одном из парков Екатеринбурга было найдено тело 9-летнего мальчика. Оказалось, его убили собственные родители, которые состояли в секте «Ученики Христа». Отец рассказал, что наказать ребёнка ему приказал Бог. Мальчика связали, засунули в рот кляп и долго били плетьми. Ребёнок задохнулся во время истязания.

Как сообщает портал 360tv, после убийства тело мальчика принесли в секту, где паства несколько дней пыталась оживить малыша. После тело несчастного просто закопали в парке.

При задержании подозреваемых оба родителя странно вели себя – «складывалось впечатление, что они зомбированы».

Земфиру Гайнуллину также задержали за создание секты. Экспертиза выявили психологическую невменяемость и у создательницы секты, и у двух её адептов. Прокуратура потребовала направить их на принудительное лечение.

Саму секту женщина создала ещё в 2012 году после того, как ей «пришло откровение». С тех пор своих последователей Земфира Гайнуллина вербовала в социальных сетях, они продавали имущество, ездили по России и Белоруссии, а также критиковали официальную церковь.