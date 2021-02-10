В Башкирии мужчина развел костёр в доме и чуть не погиб в пожаре

Ночью 10 февраля произошёл серьёзный пожар в Белебеевском районе. Инцидент зафиксирован в селе Знаменка в жилом доме по улице Полевой.

Пресс-служба МЧС по РБ сообщает, что возгорание произошло в одной из квартир двухквартирного дома. У 60-летнего хозяина не было электричества, газа и отопления, поэтому он развёл костёр прямо на кухне, чтобы согреться.

Мужчина уснул, а проснулся уже от пронзительного сигнала пожарного извещателя. Огнём охватило межкомнатную стену между кухней и спальней, а через какое-то время возгорание перекинулось уже на крышу.

Жильцы обеих квартир успели покинуть помещение. Соседей разбудил громкий лай собаки. Пострадавших в пожаре нет.