Директор турагентства в Уфе обманула клиентов на 24 млн рублей

Октябрьский районный суд Уфы признал директора турагентства Five Stars виновной в совершении преступления. В результате действий 54-летней Гульнары Яфаевой пострадали 170 человек.

В период с 2017 по 2018 год директор агентства продавала гражданам путевки в страны, популярные у российских туристов. Однако предоставлять услуги женщина не собиралась, а полученные деньги тратила по своему усмотрению.