Директор турагентства в Уфе обманула клиентов на 24 млн рублей

Октябрьский районный суд Уфы признал директора турагентства Five Stars виновной в совершении преступления. В результате действий 54-летней Гульнары Яфаевой пострадали 170 человек.
В период с 2017 по 2018 год директор агентства продавала гражданам путевки в страны, популярные у российских туристов. Однако предоставлять услуги женщина не собиралась, а полученные деньги тратила по своему усмотрению.
Свою вину подсудимая признала. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на 5 лет. Приговор в законную силу пока не вступил.