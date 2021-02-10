Эдуард Латыпов примет участие в чемпионате мира по биатлону

Башкирский биатлонист выйдет на первый старт чемпионата мира.Сегодня в словенской Поклюке со смешанной эстафеты начинаются планетарные соревнования. Кроме Эдуарда Латыпова, представляющего Башкортостан, в заявку вошли Александр Логинов, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева. Чемпионат мира по биатлону в Поклюке пройдёт с 10 по 21 февраля.
Помимо смешанной эстафеты, состоятся спринты, гонки преследования, индивидуальные гонки, супермикст, эстафеты и масс-старты. В состав сборной России вошел еще один представитель республики Антон Бабиков.
Накануне на уфимском спорткомплексе «Биатлон» спортшколам республики вручили сертификаты на спортивное оборудование, в том числе снегоходы «Буран» с укладчиком лыжных трасс, лыжный инвентарь. Новое оборудование появилось в спортшколах Уфы, Ишимбая, Нефтекамска, Кумертау, Мишкинского района. Биатлонные винтовки вручили спортшколам из Белорецка и города Октябрьского. Новая снегоуплотнительная машина есть теперь и на уфимском спорткомплексе «Биатлон». Такого обновления не было за последние десятки лет.