Эдуард Латыпов примет участие в чемпионате мира по биатлону

Накануне на уфимском спорткомплексе «Биатлон» спортшколам республики вручили сертификаты на спортивное оборудование, в том числе снегоходы «Буран» с укладчиком лыжных трасс, лыжный инвентарь. Новое оборудование появилось в спортшколах Уфы, Ишимбая, Нефтекамска, Кумертау, Мишкинского района. Биатлонные винтовки вручили спортшколам из Белорецка и города Октябрьского. Новая снегоуплотнительная машина есть теперь и на уфимском спорткомплексе «Биатлон». Такого обновления не было за последние десятки лет.