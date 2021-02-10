В Башкирии могут провести этап Кубка мира по борд-кроссу

Федерация сноуборда России и международная лыжная федерация FIS ищут площадку под эти соревнования на территории Башкортостана. Кроме этого, в Уфе хотят создать условия для развития акробатических дисциплин в сноуборде.
Этим планам поспособствовало успешное проведение этапа Кубка мира в акробатических дисциплинах сноуборда в Москве на Воробьевых горах и прошедших мировых соревнованиях на курорте Банное.
Напомним, республика принимала этап Кубка мира по сноуборду. В непростых условиях судьи и волонтеры готовили трассу. Сначала туман, а затем снегопад стали причиной изменения расписаний соревнований. Но в итоге организацию турнира назвали одной из лучших. И это несмотря на то, что работали на соревнованиях усеченным составом. Из-за ситуации с коронавирусной инфекцией Международная лыжная федерация сократила бригаду судейского корпуса со 110 до 90.
Проявили себя на домашнем этапе соревнований хозяева. Так, впервые в истории этапа Кубка мира весь пьедестал в параллельном слаломе у мужчин завоевали российские спортсмены. Заявил о себе и самый молодой участник состязаний, уфимец Всеволод Мартынов. В этом сезоне он дебютировал на планетарном форуме. И добился 34-го результата.