В Уфе прошло первенство по рукопашному бою среди юношей и девушек

В уфимском спорткомплексе «Динамо» прошло Открытое первенство Республики Башкортостан по рукопашному бою среди юношей и девушек. Спортсмены боролись после годичного перерыва.


Всего участвовало 330 бойцов, в том числе около 100 человек из соседних регионов – Свердловской, Челябинской, Пермской областей. В Башкортостане 37 отделений, которые занимаются рукопашным боем.

55 наших ребят имеют звание мастера спорта, 108 кандидат в мастера спорта и 1100 ребят, которые имеют первый разряд. Я думаю, что эти результаты говорят о том, что мы имеем большую перспективу, чтобы наши ребята могли и дальше развиваться.

Александр Работяев, президент Федерации рукопашного боя Республики Башкортостан

В прошлом году башкирские спортсмены участвовали в крупных международных соревнований. Артур Сулейманов стал бронзовым призером Кубка мира в Германии. Инна Айбушева завоевала бронзу этих состязаний. На минувшем турнире в Уфе опытные спортсмены работали в качестве судей.

Фото №1 - В Уфе прошло первенство по рукопашному бою среди юношей и девушек

У меня выступают трое молодых ребят, которых я тренирую. Я также являюсь тренером. Они выступают первый раз. Для них это обкатка.

Артур Сулейманов, мастер спорта России по рукопашному бою
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