В Уфе прошло первенство по рукопашному бою среди юношей и девушек

55 наших ребят имеют звание мастера спорта, 108 кандидат в мастера спорта и 1100 ребят, которые имеют первый разряд. Я думаю, что эти результаты говорят о том, что мы имеем большую перспективу, чтобы наши ребята могли и дальше развиваться.

Александр Работяев, президент Федерации рукопашного боя Республики Башкортостан