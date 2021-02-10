В Уфе прошло первенство по рукопашному бою среди юношей и девушек

В уфимском спорткомплексе «Динамо» прошло Открытое первенство Республики Башкортостан по рукопашному бою среди юношей и девушек. Спортсмены боролись после годичного перерыва.
Всего участвовало 330 бойцов, в том числе около 100 человек из соседних регионов – Свердловской, Челябинской, Пермской областей. В Башкортостане 37 отделений, которые занимаются рукопашным боем.
В прошлом году башкирские спортсмены участвовали в крупных международных соревнований. Артур Сулейманов стал бронзовым призером Кубка мира в Германии. Инна Айбушева завоевала бронзу этих состязаний. На минувшем турнире в Уфе опытные спортсмены работали в качестве судей.