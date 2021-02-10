Паралимпиец Сергей Бурлаков побывал с мастер-классами в Уфе

Начать жизнь с чистого листа. У Сергея Бурлакова нет рук и ног, но он первым преодолел марафонскую дистанцию в 42 километра. Прыгает с парашютом, управляет дельтапланом, устанавливает мировые рекорды, выступает на чемпионатах в разных видах спорта и побеждает. Известный паралимпийский спортсмен побывал с мастер-классами в Уфе.

Он с легкостью листает информационную ленту в своем телефоне. С первого взгляда не понятно, в чем здесь подвох. Правда в том, что у Сергея Бурлакова нет рук и ног. Но это не помешало ему стать рекордсменом Книги рекордов Гинесса и получить титул «Человек планеты».

Бурлаков прыгал с парашютом, научился летать на дельтаплане. Для этого были сделаны специальные приспособление для рук. Стал мастером спорта по пулевой стрельбе, плаванию, легкой атлетике. Он первым в мире преодолел марафон в 42 километра среди людей без рук и ног. И четыре раза занимал первое место на планетарном чемпионате по пара-каратэ.

Я находил пути, как мне быть лучшим из лучших. Я всегда смотрел на протоколы соревнований. И смотрел не на тройку или на десятку, я смотрел на первого. Я всегда думал, что мне сделать, чтобы этот рекорд побить. Сергей Бурлаков, президент Федерации пара-каратэ России

Теперь на него смотрят и равняются. Сергею Бурлакову пришлось пережить сложные испытания. Во время службы в армии машина, в которой он ехал, упала с обрыва. 20-летний солдат всю ночь пролежал без сознания в снегу на 40-градусном морозе. Врачи боролись за его жизнь три дня. Но четвертая степень обморожения не оставила медикам выбора. Из госпиталя Сергея выписали без ступней и кистей рук. Ему нужно было заново учиться жить. Выйти из депрессии помог спорт. Тогда-то Бурлаков понял: главное –оставаться собой.

Мне попадались на моем пути сенсеи, и мои домашние говорили, они понимали, что даже если я приеду домой без медальки, меня любить меньше не будут. Сергей Бурлаков, президент Федерации пара-каратэ России

К нему обращаются за советом в любое время суток – от Камчатки до Калининграда. Только на ответы на сообщения в телефоне у спортсмена уходит до полутора часов в день. На звонки еще больше. Самолеты и гостиницы давно стали его домом. В Уфу Бурлаков приехал второй раз. Трехдневное пребывание в столице республики было расписано по минутам. Встречи, лекции, мастер-классы. И главное, выстроенный диалог с теми, кому это особенно необходимо.

У меня диагностировали опухоль мозга, но я выжил. Пример Бурлакова был всегда перед глазами. Я из человека с ограниченными возможностями перешел в разряд с неограниченными возможностями, как и Сергей. Дмитрий Гладков, обладатель второго дана айкидо айкикай