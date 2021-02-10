Жителям Башкирии рассказали, как решить «земельные вопросы», не выходя из дома

До конца года добавят еще девять услуг, из которых получение денежной компенсации вместо земельного участка, согласие собственника или пользователя участка на разработку недр, подготовка актов сверки по расчетам договоров аренды участков и госимущества. В планах на ближайшие годы - цифровизовать все госуслуги в сфере земельных отношений. В том числе, открыть «Личный кабинет арендатора», где можно будет получить доступ к информации по договорам и другим документам, оплатить онлайн и другое.