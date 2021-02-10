Жителям Башкирии рассказали, как решить «земельные вопросы», не выходя из дома

В Башкирии упростили процедуру подачи документов для решения каких-либо вопросов, касающихся земельных отношений. В этом материале мы расскажем, как подать документы на тот или иной вид услуги, не выходя из дома.
Всего «отцифровке» были подвергнуты 17 видов услуг. С ними можно ознакомиться по этой ссылке. Вот некоторые из них:
Новшества распространяются на республиканские и земли право собственности на которые не разграничено
До конца года добавят еще девять услуг, из которых получение денежной компенсации вместо земельного участка, согласие собственника или пользователя участка на разработку недр, подготовка актов сверки по расчетам договоров аренды участков и госимущества. В планах на ближайшие годы - цифровизовать все госуслуги в сфере земельных отношений. В том числе, открыть «Личный кабинет арендатора», где можно будет получить доступ к информации по договорам и другим документам, оплатить онлайн и другое.
Процедура подачи документов:
Заходим на портал государственных и муниципальных услуг Республики Башкортостан, жмем на кнопку «Личный кабинет» в правом верхнем углу, регистрируемся через свою учетную запись в «Госсулугах».
Открываем раздел «Земля», там выбираем нужную вам услугу, заполняем все поля, прикрепляем нужные документы.
После того, как все будет готово, вам в личный кабинет придет уведомление. Там же будет написано, где получить оригиналы бумаг.