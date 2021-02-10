В Уфе бездомный безжалостно убил женщину, которая его приютила

6 февраля в полицию Уфы обратился 17-летний парень. Молодой человек рассказал, что нашёл свою 49-летнюю маму мёртвой в квартире.
Как сообщает СК РФ по РБ, сначала у следователей не было предположений о том, кто мог совершить убийство. Из квартиры несчастной также были украдены телевизор и мобильный телефон. Вскоре стало известно, что в последнее время с убитой проживал 67-летний мужчина. У него не было работы и определенного места жительства.
Подозреваемого нашли в квартире его товарища, где он сознался в содеянном. Выяснилось, что 4 февраля он выпивал с убитой, но вскоре посиделка начала накаляться. Женщина стала жаловать на то, что у её сожителя нет работы, зато есть зависимость от алкоголя. Тогда подозреваемый схватил кухонный нож и несколько раз ударил им уфимку.
После подозреваемый покинул квартиру, но через пару часов вернулся и вынес имущество убитой.
Фото: СК РФ по РБ.