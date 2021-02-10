Жуткое ДТП на трассе в Башкирии унесло жизни двух человек

Сегодня, 10 февраля, в Белебеевском районе Башкирии произошло ДТП со смертельным исходом. Подробности рассказали в региональной ГИБДД.

На трассе столкнулись попутные автомобили Lada Niva и Mitsubishi Pajero. Трагедия произошла на 10 км автодороги Белебей - Николаевка - Туймазы - Бакалы.

Водитель и пассажир отечественной легковушки получили серьезные травмы. Через какое-то время они скончались в больнице. В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.