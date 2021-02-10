Житель Башкирии попался на даче взятки судебному приставу
33-летнего жителя Стерлитамакского района Башкирии подозревают в даче взятки судебному приставу. Подробности рассказали в пресс-службе регионального Следкома.
Судебным приставом в ходе проверки одной из коммерческих организаций в Стерлитамакском районе были выявлены многочисленные нарушения законодательства об исполнительном производстве, связанные с неисполнением требований по удержанию из заработной платы работников части суммы в счет погашения имеющихся у них задолженностей по судебным решениям. Заместитель директора, будучи ответственным за данное направление деятельности, предложил судебному приставу взятку в размере 15 тыс. рублей за не привлечение его к административной ответственности за выявленные нарушения.
пресс-служба Следкома Башкирии
Судебный пристав отказалась от денег и разъяснила мужчине противозаконность данного предложения, но он продолжал настаивать на своем. Подозреваемого задержали с поличным после передачи оговоренной денежной суммы.
Следователи изъяли денежные средства и осмотрели место происшествия. В настоящее время с подозреваемым проводятся следственные действия. Обстоятельства произошедшего выясняются.