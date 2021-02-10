Радий Хабиров встретился в Москве с министром культуры России

В план празднования юбилея Уфы могут включить строительство и реконструкцию ряда объектов культуры. Сегодня Глава Башкортостана встретился в Москве с министром культуры России Ольгой Любимовой.
Стороны обсудили реализацию в республике мероприятий в рамках нацпроекта «Культура» и подготовку ко Всемирной Фольклориаде, которая планируется в Уфе ближайшим летом. А в 2024 году столица Башкортостана отметит свое 450-летие.
Радий Хабиров предложил рассмотреть возможность включения в план мероприятий реконструкцию Башкирского театра кукол и здания Русского драмтеатра, реставрацию Уфимского госцирка, строительство нового здания Национальной библиотеки имени Валиди и хранилища археологических материалов на территории «Городища Уфа II». Возможность финансирования проектов рассмотрят в рамках нацпроекта «Культура» или Федеральной адресной инвестпрограммы.