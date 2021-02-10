Радий Хабиров встретился в Москве с министром культуры России

В план празднования юбилея Уфы могут включить строительство и реконструкцию ряда объектов культуры. Сегодня Глава Башкортостана встретился в Москве с министром культуры России Ольгой Любимовой.

Стороны обсудили реализацию в республике мероприятий в рамках нацпроекта «Культура» и подготовку ко Всемирной Фольклориаде, которая планируется в Уфе ближайшим летом. А в 2024 году столица Башкортостана отметит свое 450-летие.