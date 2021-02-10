В Башкирии целое село накрыло пылью из карьера

Жители села Мансурово Учалинского района жалуются, что страдают от разработки Сангалыкского диоритового карьера. В воздухе – пыль, которая накрывает населенный пункт. Сельчане сетуют, что на месте добычи нет предварительной очистки. И проблеме уже несколько лет.

Раньше, когда работали пылеуловители, за смену вывозили до 20 машин пыли. А сейчас вся пыль поднимается в небо и загрязняет окружающую среду и наши поселки. Наша земля, крыши, стены домов – они серые. У нас Мансурово серого цвета.

Фаима Ситдикова, руководитель инициативной группы с. Мансурово
Фото №1 - В Башкирии целое село накрыло пылью из карьера

Накануне в Мансурово с инициативной группой жителей встретились глава муниципалитета и руководство компании, ведущей добычу. В ней приняли участие также специалисты надзорных органов и общественники. Представители республиканского Совета по правам человека взяли проблему под свой контроль. Будет составлено коллективное обращение с требованием прекратить негативное воздействие на окружающую среду, нарушающее права жителей.

Если это требование будет проигнорировано, то, я думаю, инициативная группа решится на обращение в судебные органы для защиты своих прав, в том числе путем приостановления юридического лица для устранения тех недостатков, которые выявляют контролирующие органы.

Зульфия Гайсина, ответственный секретарь Совета по правам человека при Главе Республики Башкортостан
Фото №2 - В Башкирии целое село накрыло пылью из карьера

Мы проводили первую встречу с инициативной группой и руководством завода. К сожалению, тогда руководство завода на все вопросы не смогли ответить. Поэтому мы назначили вторую встречу, которая прошла сегодня.

Руслан Гилязетдинов, глава администрации Учалинского района
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