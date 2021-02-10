В Башкирии целое село накрыло пылью из карьера

Раньше, когда работали пылеуловители, за смену вывозили до 20 машин пыли. А сейчас вся пыль поднимается в небо и загрязняет окружающую среду и наши поселки. Наша земля, крыши, стены домов – они серые. У нас Мансурово серого цвета.

Фаима Ситдикова, руководитель инициативной группы с. Мансурово