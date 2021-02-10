В Башкирии целое село накрыло пылью из карьера

Жители села Мансурово Учалинского района жалуются, что страдают от разработки Сангалыкского диоритового карьера. В воздухе – пыль, которая накрывает населенный пункт. Сельчане сетуют, что на месте добычи нет предварительной очистки. И проблеме уже несколько лет.
Накануне в Мансурово с инициативной группой жителей встретились глава муниципалитета и руководство компании, ведущей добычу. В ней приняли участие также специалисты надзорных органов и общественники. Представители республиканского Совета по правам человека взяли проблему под свой контроль. Будет составлено коллективное обращение с требованием прекратить негативное воздействие на окружающую среду, нарушающее права жителей.