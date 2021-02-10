Под Уфой жители деревни замерзают в новых домах

Жители деревни Подымалово замерзают в новых домах. Это 7 жилых построек в Уфимском районе. Туда людей в 2015 году переселили из бараков. Недочеты строительства были выявлены сразу, сделали ремонт, но он не особо повлиял на ситуацию. Уже несколько лет жильцы пытаются доказать, что дома не пригодны для проживания.
Крепкая дружба соседей – результат отсутствия шумоизоляции. Но это не главная проблема жителей семи домов в Подымалово. Быстровозводимый модуль, скорее, подходит для дачной постройки. Но этим людям предоставили дома взамен бараков для постоянного проживания.
Замерзают окна и двери. Ходить по дому без шерстяных носков грозит как минимум простудой. Батарей нет, дом отапливается электрическими конвекторами. В эти постройки 14 семей переселили в 2015 году. Но жилье возвели с нарушениями. Комиссия признала недочеты, был назначен гарантийный ремонт. Только вот ситуацию это не изменило.
Отверстия есть и на внешней стене дома – пытались сделать стяжки углов, которые расходились по швам. А вот холодный пол – неудивительное явление: постройка без фундамента, стоит лишь на металлических лагах.
Общероссийский народный фронт много лет занимается проблемами жителей Подымалово. Специалисты ОНФ считают эти постройки худшими в республике по качеству.
По технологии «ТермоХольц» в республике возведено более 100 домов. Компании-застройщика, которая оставила такие проблемы, уже не существует. В ноябре 2019 года был подписан последний акт приема-передачи одного из домов уже после капитального ремонта, сделанного компаниями-правоприемниками.
Жители боятся, что ремонт эти конструкции не спасет. И в последующем графские вензеля на стенах домов могут оказаться под развалинами.