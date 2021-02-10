Под Уфой жители деревни замерзают в новых домах

Жители деревни Подымалово замерзают в новых домах. Это 7 жилых построек в Уфимском районе. Туда людей в 2015 году переселили из бараков. Недочеты строительства были выявлены сразу, сделали ремонт, но он не особо повлиял на ситуацию. Уже несколько лет жильцы пытаются доказать, что дома не пригодны для проживания.

Крепкая дружба соседей – результат отсутствия шумоизоляции. Но это не главная проблема жителей семи домов в Подымалово. Быстровозводимый модуль, скорее, подходит для дачной постройки. Но этим людям предоставили дома взамен бараков для постоянного проживания.

Замерзают окна и двери. Ходить по дому без шерстяных носков грозит как минимум простудой. Батарей нет, дом отапливается электрическими конвекторами. В эти постройки 14 семей переселили в 2015 году. Но жилье возвели с нарушениями. Комиссия признала недочеты, был назначен гарантийный ремонт. Только вот ситуацию это не изменило.

Нам сказали, в каждую квартиру вложили по 500 тысяч, верится с трудом. Полы холодные, двери промерзают, с окон дует. Стены не за что зацепить, у меня муж сверлил каждый миллиметр, чтобы найти, за что зацепиться. Альфия Чудова, жительница д. Подымалово

Отверстия есть и на внешней стене дома – пытались сделать стяжки углов, которые расходились по швам. А вот холодный пол – неудивительное явление: постройка без фундамента, стоит лишь на металлических лагах.

Общероссийский народный фронт много лет занимается проблемами жителей Подымалово. Специалисты ОНФ считают эти постройки худшими в республике по качеству.

Морозы, которые пришли в республику, показали, что дома непригодны для зимнего проживания. Люди оказались заложниками. Платят по 7-8 тысяч за электричество. За канализацию, которая замерзает. Виталий Брыкин, руководитель регионального исполкома ОНФ в Республике Башкортостан

По технологии «ТермоХольц» в республике возведено более 100 домов. Компании-застройщика, которая оставила такие проблемы, уже не существует. В ноябре 2019 года был подписан последний акт приема-передачи одного из домов уже после капитального ремонта, сделанного компаниями-правоприемниками.

Не отказываемся от принятых обязательств, будем выезжать на место со специалистами, чтобы сделать жизнь людей комфортней. Александр Корытко, заместитель генерального директора по строительству Фонда развития жилищного строительства Республики Башкортостан