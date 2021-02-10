В Башкирии школьники обнаружили моль в котлете

Я задаю этот вопрос, как реагировать мне как маме, если мне стало известно о таком факте. И вот мне сейчас дали ответ, что необходимо актировать, необходимо доносить, они-то, возможно, и не знают, руководители, они, может, даже не предполагают, что такие вещи могут происходить. Я не знаю, тут же по каждому вопросу надо разбираться. Я думаю, что такие встречи нужны.

Зульфия Янышева, член родительского комитета