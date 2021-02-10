В Башкирии школьники обнаружили моль в котлете

Ученики нашли моль в котлете в школьной столовой. В Башкортостане родители учащихся организовали проверку и посетили цех по производству полуфабрикатов, которые получают образовательные учреждения Уфимского района. Экскурсию организовала Ассоциация операторов питания. Разговор получился эмоциональным.
Эмоциональный разговор только для того, чтобы исключить все догадки. Дети рассказали о найденном насекомом в котлете в школе Юматово, родители решили проверить качество питания. Увиденное в производственном цеху исключило претензии. Требовательные мамы заявили, что главные ответы они получили.
Этот производственный цех в селе Михайловка обеспечивает продукцией все школы и детские сады Уфимского района – всего 69. Экскурсия прошла по всей цепочке производства – от морозильника, где хранится сырье, до стола с готовыми котлетами из говядины, курятины и рыбы. Все это производится из филе.
Усилить контроль качества школьного питания потребовал на этой неделе и Глава Башкортостана. Республика получает 1,8 млрд рублей на горячее питание для учеников 1-4 классов, каждый рубль должен приносить пользу, считают власти. Они изучают опыт Московской области, где мониторинг ведется в ежедневном режиме.
Контроль качества проводит и Министерство торговли Башкортостана, в ведении которого специальная лаборатория. Она регулярно отбирает образцы в образовательных учреждениях, в год исследуется около 6 тысяч проб.