В Башкирии школьники обнаружили моль в котлете

Ученики нашли моль в котлете в школьной столовой. В Башкортостане родители учащихся организовали проверку и посетили цех по производству полуфабрикатов, которые получают образовательные учреждения Уфимского района. Экскурсию организовала Ассоциация операторов питания. Разговор получился эмоциональным.

Эмоциональный разговор только для того, чтобы исключить все догадки. Дети рассказали о найденном насекомом в котлете в школе Юматово, родители решили проверить качество питания. Увиденное в производственном цеху исключило претензии. Требовательные мамы заявили, что главные ответы они получили.

Я задаю этот вопрос, как реагировать мне как маме, если мне стало известно о таком факте. И вот мне сейчас дали ответ, что необходимо актировать, необходимо доносить, они-то, возможно, и не знают, руководители, они, может, даже не предполагают, что такие вещи могут происходить. Я не знаю, тут же по каждому вопросу надо разбираться. Я думаю, что такие встречи нужны.

Зульфия Янышева, член родительского комитета
Фото №1 - В Башкирии школьники обнаружили моль в котлете

Мне понравилось все сегодня, понравилось, как все готовится. И можно задать вопрос, который интересует.

Гульгина Мухаметова, член родительского комитета

Этот производственный цех в селе Михайловка обеспечивает продукцией все школы и детские сады Уфимского района – всего 69. Экскурсия прошла по всей цепочке производства – от морозильника, где хранится сырье, до стола с готовыми котлетами из говядины, курятины и рыбы. Все это производится из филе.

Фото №2 - В Башкирии школьники обнаружили моль в котлете
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии

Контролируем качество технологии, качество продукта, производства. Это некий стандарт, который нам позволяет избежать сложностей. В каждой школе и каждом детском садике сложно организовать подобное производство, вы видели, насколько здесь серьезное оборудование стоит. Естественно, контроль качества. У родителей возникали вопросы, да, откуда эти полуфабрикаты, которые кушают дети, поэтому пригласили посмотреть наше производство и все объяснить.

Виталий Черевков, председатель Ассоциации предприятий социального питания Республики Башкортостан

Усилить контроль качества школьного питания потребовал на этой неделе и Глава Башкортостана. Республика получает 1,8 млрд рублей на горячее питание для учеников 1-4 классов, каждый рубль должен приносить пользу, считают власти. Они изучают опыт Московской области, где мониторинг ведется в ежедневном режиме.

Контроль качества проводит и Министерство торговли Башкортостана, в ведении которого специальная лаборатория. Она регулярно отбирает образцы в образовательных учреждениях, в год исследуется около 6 тысяч проб.

Уфиская волна
Башкорт йыры 2020