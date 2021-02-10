В Башкирии тайный меценат перевел миллион рублей на реставрацию старинного храма

Всё по воле Божией делается. Нашелся у нас спонсор, которому очень понравился наш храм. Он здесь побывал, сказал, что его нужно сохранить. Кроме того, что он старинный, с Санкт-Петербурга даже приезжали люди и говорили, у нас в храме золото, а у вас благодать. И это чувствуется действительно, и храм человеку понравился. И он нашёл возможность выделить средства. Заказал купола, заказал железо на крышу. И сами наши жители все собирают.

Татьяна Толкачева, жительница с. Еланыш