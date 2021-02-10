В Башкирии тайный меценат перевел миллион рублей на реставрацию старинного храма

Тайный меценат перевёл около миллиона рублей на реставрацию старинного храма в Салаватском районе. Работы уже начались, активное участие в процессе принимают и сами прихожане.

Хотя колокола и пришлось временно спустить на землю, их звон все равно приглашает прихожан на молитву. Когда служба завершается, возобновляются ремонтные работы. Жители села Еланыш установили строительные леса и приступили к починке крыши и обновлению фасада храма во имя святого великомученика Георгия Победоносца.

Купола делают в Трёхгорном, здесь консультируют профессиональные строители. И до посевной нам нужно закончить основную часть работ. Железные работы будут делать профессиональные строители, тоже приедет бригада. Рабочих сейчас найти было не трудно, добровольцы вызвались из трёх фермерских хозяйств.

Александр Пономарёв, житель с. Еланыш
Фото №1 - В Башкирии тайный меценат перевел миллион рублей на реставрацию старинного храма

Первая служба в храме прошла в апреле 1906 года. Возвели его на пожертвования прихожан, которые собирали более 10 лет. 3000 царских рублей выделил тогда златоустовский купец Илья Поспелов, он же оплатил изготовление 44-пудового колокола и золотых куполов. Спустя 115 лет крыша церкви обветшала, начала протекать, с потолка посыпалась штукатурка. Молитвы прихожан были услышаны, и меценат, который решил остаться неизвестным, оплатил большую часть стоимости ремонта. Остальную сумму добавили местные жители.  

Всё по воле Божией делается. Нашелся у нас спонсор, которому очень понравился наш храм. Он здесь побывал, сказал, что его нужно сохранить. Кроме того, что он старинный, с Санкт-Петербурга даже приезжали люди и говорили, у нас в храме золото, а у вас благодать. И это чувствуется действительно, и храм человеку понравился. И он нашёл возможность выделить средства. Заказал купола, заказал железо на крышу. И сами наши жители все собирают.

Татьяна Толкачева, жительница с. Еланыш
Фото №2 - В Башкирии тайный меценат перевел миллион рублей на реставрацию старинного храма
Уфиская волна

Общая стоимость ремонта крыши храма составит порядка 2 миллионов рублей. Могло быть и дороже, но снизить смету удалось благодаря тому, что часть стройматериалов  передали фермерские хозяйства, а спецтехнику бесплатно предоставил санаторий «Янган-Тау». Жители села тоже помогают на безвозмездной основе.

Ремонтные работы в храме строители планируют завершить до 6 мая. Дата выбрана неслучайно. Именно тогда по новому стилю отмечается День памяти святого великомученика и победоносца Георгия. Молитвы по этому случаю пройдут во всех церквях республики.

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