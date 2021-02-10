В Башкирии тайный меценат перевел миллион рублей на реставрацию старинного храма

Тайный меценат перевёл около миллиона рублей на реставрацию старинного храма в Салаватском районе. Работы уже начались, активное участие в процессе принимают и сами прихожане.
Хотя колокола и пришлось временно спустить на землю, их звон все равно приглашает прихожан на молитву. Когда служба завершается, возобновляются ремонтные работы. Жители села Еланыш установили строительные леса и приступили к починке крыши и обновлению фасада храма во имя святого великомученика Георгия Победоносца.
Первая служба в храме прошла в апреле 1906 года. Возвели его на пожертвования прихожан, которые собирали более 10 лет. 3000 царских рублей выделил тогда златоустовский купец Илья Поспелов, он же оплатил изготовление 44-пудового колокола и золотых куполов. Спустя 115 лет крыша церкви обветшала, начала протекать, с потолка посыпалась штукатурка. Молитвы прихожан были услышаны, и меценат, который решил остаться неизвестным, оплатил большую часть стоимости ремонта. Остальную сумму добавили местные жители.
Общая стоимость ремонта крыши храма составит порядка 2 миллионов рублей. Могло быть и дороже, но снизить смету удалось благодаря тому, что часть стройматериалов передали фермерские хозяйства, а спецтехнику бесплатно предоставил санаторий «Янган-Тау». Жители села тоже помогают на безвозмездной основе.
Ремонтные работы в храме строители планируют завершить до 6 мая. Дата выбрана неслучайно. Именно тогда по новому стилю отмечается День памяти святого великомученика и победоносца Георгия. Молитвы по этому случаю пройдут во всех церквях республики.