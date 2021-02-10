Малышу из Башкирии с одним ухом нужна помощь

Двухлетнему Давиду из Бакалинского района нужна дорогостоящая операция. Родители мальчика хотят, чтобы их сын мог так же, как и остальные дети, выходить на улицу, не стесняясь внешности. У ребенка врожденное недоразвитие ушной раковины, и окружающие звуки он может слышать только одним ухом.

В свои два года он достаточно четко выговаривает слова, пытается составить полные предложения и даже помогает отцу с ремонтом игрушек. Давид такой же, как и тысячи остальных детей его возраста, жаждущих познать взрослый мир. Вот только есть у мальчика одна особенность – окружающие звуки он воспринимает одним ухом.

Первый раз, когда я увидела Давида, конечно же, я удивилась такому. Я думала, это просто ребенок отлежал, его можно поправить, сделать надрез какой-то, ну не так серьезно. Вероника Хайрзаманова, мама Давида

Уже позже, когда малышу исполнился месяц, родители поехали в республиканскую больницу. Врачи поставили Давиду диагноз – микротия и атрезия слухового прохода. У мальчика врожденное недоразвитие ушной раковины. Единственный выход – хирургическое вмешательство. Но в России подобные операции пока делают единственным способом: чтобы сформировать новое ухо, необходимо взять твердую ткань из ребер маленького пациента. Родители опасаются идти на такое и нашли другой выход.

Нашли хороших проверенных хирургов, но, к сожалению, они находятся в Америке. Такая операция стоит немалых денег, для нашей семьи эта сумма неподъемная. Вероника Хайрзаманова, мама Давида

3 миллиона 300 тысяч рублей стоит операция по восстановлению уха в зарубежной клинике. А еще нужны деньги на дополнительные расходы. Но Хайрзамановы не сидят сложа руки: объявили сбор пожертвований в социальных сетях и сами накопили около 600 тысяч рублей.

Есть шанс, и мы за этот шанс схватились. Может, он и тяжелый, может, нам придется тяжело. Но мы не рассчитываем полностью, но и сами все, что от нас зависит, мы будем делать. Какие есть возможности, мы все эти возможности свои израсходуем. Ильдар Хайрзаманов, папа Давида