Малышу из Башкирии с одним ухом нужна помощь

Двухлетнему Давиду из Бакалинского района нужна дорогостоящая операция. Родители мальчика хотят, чтобы их сын мог так же, как и остальные дети, выходить на улицу, не стесняясь внешности. У ребенка врожденное недоразвитие ушной раковины, и окружающие звуки он может слышать только одним ухом.
В свои два года он достаточно четко выговаривает слова, пытается составить полные предложения и даже помогает отцу с ремонтом игрушек. Давид такой же, как и тысячи остальных детей его возраста, жаждущих познать взрослый мир. Вот только есть у мальчика одна особенность – окружающие звуки он воспринимает одним ухом.
Уже позже, когда малышу исполнился месяц, родители поехали в республиканскую больницу. Врачи поставили Давиду диагноз – микротия и атрезия слухового прохода. У мальчика врожденное недоразвитие ушной раковины. Единственный выход – хирургическое вмешательство. Но в России подобные операции пока делают единственным способом: чтобы сформировать новое ухо, необходимо взять твердую ткань из ребер маленького пациента. Родители опасаются идти на такое и нашли другой выход.
3 миллиона 300 тысяч рублей стоит операция по восстановлению уха в зарубежной клинике. А еще нужны деньги на дополнительные расходы. Но Хайрзамановы не сидят сложа руки: объявили сбор пожертвований в социальных сетях и сами накопили около 600 тысяч рублей.
Накопить всю сумму на лечение сына Хайрзамановы не в силах. К тому же необходимо провести процедуру, пока ребенку не исполнилось 5 лет. Родители Давида просят всех неравнодушных о помощи. Операция в американской клинике по технологии «Медпор» подразумевает реконструкцию ушной раковины с использованием специального синтетического полиэтилена. Такое ухо внешне не будет отличаться от здорового органа. А это немаловажно, говорят родители Давида. Ведь малыш, несмотря на двухлетний возраст, уже начинает стесняться при взгляде окружающих.