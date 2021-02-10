В Уфе показали тренировки ватерполистов

Башкирские спортсмены готовятся к матчам Национальной ватерпольной ассоциации. Команда, представляющая республику, сыграет в конце февраля в Оренбурге. Базой новой федерации водного поло стал Центр спортивной подготовки Римы Баталовой.

Дополнительная тренировка перед основным занятием. Сначала ватерполистам нужно убрать канаты и поставить ворота. Но эти неудобства никак не влияют на настрой. Ватерполисты непривередливые, главное – есть, где заниматься.

Водное поло в республике существует с 2006 года. Тогда любители игры и профессионалы плавания участвовали в соревнованиях, а потом продолжили только тренироваться. В Башкортостане уже была федерация водного поло. Но первая попытка не увенчалась успехом.

Тогда не было базы. Именно это и стало основной проблемой. Антон Золотарев, президент Федерации водного поло Республики Башкортостан

Об открытии Федерации водного плавания на базе ЦСП говорили еще в октябре прошлого года на кубке России по борьбе. Эту идею поддержал глава Ассоциации водных видов спорта России Алексей Власенко.

Бассейны есть, все условия есть, поэтому нужно развивать. Алексей Власенко, глава Ассоциации водных видов спорта России

Спортивная секция сегодня насчитывает около 50 ватерполистов. В основном все любители. Многие в прошлом профессиональные пловцы, но не все. Алан Хаиткуллов входил в состав сборной Красноярского края. Больше 8 лет занимался водным поло в Норильске. Теперь учится в УГАТУ и помогает ватерполистам республики.

Они растут. Точно стали лучше пасы, понимают игру намного лучше. Алан Хаиткуллов

В республике также создали команду по водному поло среди слабослышащих. Желающих пока не так много, хватает лишь на один состав. Поэтому тренировки проводятся совместные.

Наши ребята точно до этого не играли. Спасибо, что нас позвали, они нас учат. Роман Дамзин, игрок сборной Республики Башкортостан по водному поло среди слабослышащих