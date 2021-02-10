В Уфе показали тренировки ватерполистов

Башкирские спортсмены готовятся к матчам Национальной ватерпольной ассоциации. Команда, представляющая республику, сыграет в конце февраля в Оренбурге. Базой новой федерации водного поло стал Центр спортивной подготовки Римы Баталовой.
Дополнительная тренировка перед основным занятием. Сначала ватерполистам нужно убрать канаты и поставить ворота. Но эти неудобства никак не влияют на настрой. Ватерполисты непривередливые, главное – есть, где заниматься.
Водное поло в республике существует с 2006 года. Тогда любители игры и профессионалы плавания участвовали в соревнованиях, а потом продолжили только тренироваться. В Башкортостане уже была федерация водного поло. Но первая попытка не увенчалась успехом.
Об открытии Федерации водного плавания на базе ЦСП говорили еще в октябре прошлого года на кубке России по борьбе. Эту идею поддержал глава Ассоциации водных видов спорта России Алексей Власенко.
Спортивная секция сегодня насчитывает около 50 ватерполистов. В основном все любители. Многие в прошлом профессиональные пловцы, но не все. Алан Хаиткуллов входил в состав сборной Красноярского края. Больше 8 лет занимался водным поло в Норильске. Теперь учится в УГАТУ и помогает ватерполистам республики.
В республике также создали команду по водному поло среди слабослышащих. Желающих пока не так много, хватает лишь на один состав. Поэтому тренировки проводятся совместные.
Ватерполисты участвуют и в соревнованиях. Уже через две недели их ждут матчи в Оренбурге в рамках турнира Приволжской лиги. А в мае в Уфе планируют провести Кубок России среди слабослышащих.