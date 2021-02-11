В Башкирии семью с двумя детьми спас пожарный извещатель

Вчера, 10 февраля, в селе Толбазы Аургазинского района загорелся жилой дом размерами 8х10 метров. Сообщение о пожаре поступило в ГУ МЧС в 10:51. Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.

Хозяин дома потушил пожар до приезда сотрудников МЧС. Оказалось, что в доме установлен пожарный извещатель, и именно он оповестил о возгорании находившуюся в доме семью. Женщина схватила двух детей и успешно эвакуировалась.