Нуждается в медицинской помощи: в Башкирии загадочно пропал 32-летний Рустам Низамиев

В селе Агиртамак Туймазинского района Башкирии пропал без вести 32-летний Рустам Низамиев. Вчера, 10 февраля, мужчина ушел из дома в неизвестном направлении, однако обратно так и не вернулся. Он нуждается в медицинской помощи, поэтому важно найти его как можно скорее.