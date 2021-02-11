Нуждается в медицинской помощи: в Башкирии загадочно пропал 32-летний Рустам Низамиев

В селе Агиртамак Туймазинского района Башкирии пропал без вести 32-летний Рустам Низамиев. Вчера, 10 февраля, мужчина ушел из дома в неизвестном направлении, однако обратно так и не вернулся. Он нуждается в медицинской помощи, поэтому важно найти его как можно скорее.
Приметы: телосложение среднее, рост около 176 см, кареглазый, волосы черные. Он был одет в куртку темно-синего цвета, черные брюки и кроссовки. На голове у него была шапка темно-серого цвета.
Поисками Рустама занимаются волонтеры. Телефоны для связи: 8 (800) 700 54 52, 8 (986) 099 70 92, 112 или 02.
Фото: Соцсети.