В Башкирии задержанный ударил полицейского в шею шариковой ручкой

В Белебее задержанный мужчина ударил в шею шариковой ручкой сотрудника полиции. Вопиющий случай произошел 7 февраля. Подробности рассказали корреспонденты издания КП-Уфа.
Оперативники задержали пьяного 53-летнего горожанина и попросили его проехать с ними для составления административного протокола. В комнате для выяснения обстоятельств он вышел из себя, схватил шариковую ручку и ударил ей в шею 34-летнего стажера – водителя мобильного взвода.
Полицейского экстренно госпитализировали. Медики диагностировали у него колотую рану шеи. После оказания медицинской помощи его отпустили домой.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.