В Башкирии задержанный ударил полицейского в шею шариковой ручкой

Оперативники задержали пьяного 53-летнего горожанина и попросили его проехать с ними для составления административного протокола. В комнате для выяснения обстоятельств он вышел из себя, схватил шариковую ручку и ударил ей в шею 34-летнего стажера – водителя мобильного взвода.