Динар Гильмутдинов исполнил мечту 6-летнего уфимца

Шестилетний госавтоинспектор. «Елка желаний» продолжает исполнять мечты детей, которые они загадали под Новый год. Рамин Бурханов в будущем видит себя сотрудником ГИБДД.

На встречу с начальником регионального ведомства Динаром Гильмутдиновым ребенок пришел в форме и фуражке, чтобы показать серьезный настрой. Он посидел на ретро-мотоцикле сотрудников ДПС, в настоящем патрульном автомобиле и взял в руки рацию.

Я хочу стать инспектором, чтобы служить Родине, чтобы законы никто не нарушал! Рамин Бурханов

Несмотря на мороз, Рамин вместе с инспекторами вышел на проверку документов автовладельцев и понаблюдал за их работой. Динар Гильмутдинов пообещал через три месяца встретиться с ребенком вновь. Мальчик в свою очередь пообещал выучить воинские звания. Исполнять мечты детей, которые попали на всероссийский проект «Елка желаний», известные люди республики будут до конца февраля.