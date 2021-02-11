Появились подробности смертельного ДТП в Белебеевском районе Башкирии

Вчера, 10 февраля, в Белебеевском районе Башкирии произошло смертельное ДТП, унесшее жизни двоих мужчин - лоб в лоб столкнулись автомобили Lada Niva и Mitsubishi Pajero Sport. В региональной ГИБДД рассказали подробности трагедии.
Авария произошла на 10 км автодороги Белебей - Николаевка - Туймазы - Бакалы. За рулем "Нивы" находился 40-летний житель Иглинского района, а иномаркой управлял 56-летний местный житель.
В результате ДТП водителя "Нивы" и его 25-летнего пассажира госпитализировали с тяжелыми травмами. Через некоторое время они скончались в реанимации.
Фото и видео: ГИБДД по РБ.