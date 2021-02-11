Появились подробности смертельного ДТП в Белебеевском районе Башкирии

Со слов свидетелей, отечественный легковой автомобиль выехал на обочину из-за колейности, после чего возник занос с выездом на полосу встречного движения, где и произошло столкновение. Начато разбирательство, направленное на установление причин и условий возникновения ДТП. По выявленным недостаткам содержания улично-дорожной сети в отношении должностного лица, ответственного за данный участок, составлен административный материал.

ГИБДД по РБ