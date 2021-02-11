Появились подробности смертельного ДТП в Белебеевском районе Башкирии

Вчера, 10 февраля, в Белебеевском районе Башкирии произошло смертельное ДТП, унесшее жизни двоих мужчин - лоб в лоб столкнулись автомобили Lada Niva и Mitsubishi Pajero Sport. В региональной ГИБДД рассказали подробности трагедии.

Авария произошла на 10 км автодороги Белебей - Николаевка - Туймазы - Бакалы. За рулем "Нивы" находился 40-летний житель Иглинского района, а иномаркой управлял 56-летний местный житель.

В результате ДТП водителя "Нивы" и его 25-летнего пассажира госпитализировали с тяжелыми травмами. Через некоторое время они скончались в реанимации.

Со слов свидетелей, отечественный легковой автомобиль выехал на обочину из-за колейности, после чего возник занос с выездом на полосу встречного движения, где и произошло столкновение. Начато разбирательство, направленное на установление причин и условий возникновения ДТП. По выявленным недостаткам содержания улично-дорожной сети в отношении должностного лица, ответственного за данный участок, составлен административный материал.

ГИБДД по РБ
Фото №1 - Появились подробности смертельного ДТП в Белебеевском районе Башкирии

Фото и видео: ГИБДД по РБ.

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