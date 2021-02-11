В Башкирии появилось мобильное приложение транспортной карты «Алга»

Транспортная карта «Алга» обзавелась мобильным приложением. Оно позволяет пополнить баланс с карты любого банка, а также отслеживать свои расходы.
После поездки в приложении пользователи могут запросить чек. Кроме того, пользователи смогут видеть, засчитался ли им при пересадке тариф «Счастливый час». Пока приложение доступно для гаджетов на базе Android. Его скачали уже более 15 тысяч пользователей.
Также сейчас идет регистрация приложения в App Store, чтобы им могли пользоваться и владельцы iPhone. Кроме того, через три месяца должна будет появиться и электронная карта «Алга».