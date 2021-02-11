В Салаватском районе обсудили роль башкирского языка в мировой истории

Знаменательно то, что как раз в те годы, когда он проходил по нашим краям, это были земли старшины Юлая Азналина. И Салават Юлаев тогда жил, был его современником, именно в 1770 году ему 16 лет было. Он именно по территории Шайтан-Кудейской волости прошел.

Кунсылу Галеева, краевед