В Салаватском районе обсудили роль башкирского языка в мировой истории

В селе Малояз Салаватского района состоялось открытие Года башкирской истории. Роль башкирского народа в российском и мировом историческом процессе обсудили на круглом столе в музее имени Салавата Юлаева.
Мероприятие также приурочили к 280-летию со дня рождения известного учёного и путешественника Петра Палласа. С экспедицией он прошел по территории современного Салаватского района. В своих работах он описал обычаи и быт башкир. К его научным трудам краеведы теперь обращаются как к первоисточнику.