В Салаватском районе обсудили роль башкирского языка в мировой истории

В селе Малояз Салаватского района состоялось открытие Года башкирской истории. Роль башкирского народа в российском и мировом историческом процессе обсудили на круглом столе в музее имени Салавата Юлаева.

Мероприятие также приурочили к 280-летию со дня рождения известного учёного и путешественника Петра Палласа. С экспедицией он прошел по территории современного Салаватского района. В своих работах он описал обычаи и быт башкир. К его научным трудам краеведы теперь обращаются как к первоисточнику.

Знаменательно то, что как раз в те годы, когда он проходил по нашим краям, это были земли старшины Юлая Азналина. И Салават Юлаев тогда жил, был его современником, именно в 1770 году ему 16 лет было. Он именно по территории Шайтан-Кудейской волости прошел.

Кунсылу Галеева, краевед
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