Самолёт, летящий в Уфу, был вынужден вернуться в аэропорт

10 февраля самолёт авиакомпании «Россия» был вынужден прервать полёт. Воздушное судно вылетело из аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге в Уфу. Однако до столицы Башкирии он долететь не смог.

Самолёту пришлось вернуться в аэропорт. Как сообщает пресс-служба авиаперевозчика, рейс совершил посадку в 21 час по уфимскому времени. Причиной стала техническая неисправность.