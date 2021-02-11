В Башкирии увеличилось количество преступлений сексуального характера в отношении детей

В 2020 году произошло в два раза больше преступлений сексуального характера в отношении детей. Об этом сообщила Уполномоченный по правам ребёнка в РБ Милана Скоробогатова.

За прошлый год на учёт поставили 369 беременных подростков, что на 8% меньше, чем в 2019 году (402). При этом двое девочек были младше 14 лет, остальным было от 15 до 17 лет. Из них 239 девочек родили, 40 сделали аборты, 49 отказались от своих детей, а у 53 подростков были выявлены венерические заболевания.

Также было отмечено, что в Башкирии за 2020 год выявлено 521 преступление сексуального характера в отношении детей до 14 лет. Из них 504 – в отношении девочек, а 17 – в отношении мальчиков. К слову, за 2019 год выявлено намного меньше таких преступлений – 316.

Всего за 2020 год выявлено 828 преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних. За год эта цифра выросла почти в два раза – в 2019 году зарегистрировано 435 таких преступлений.