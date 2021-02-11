В Уфе из-за строительства новой дороги снесут 93 строения

Администрация изымет землю, жилые и нежилые частные дома в Октябрьском и Советском районах. Будут затронуты объекты по улицам Комсомольской, Города Галле, Казанской, Бессонова, Оборонной,  Дмитриева и не только.

Полный список с адресами можно найти на сайте администрации. Основным поводом стало строительство продолжения улицы Галле, которая должна быть соединена с восточным выездом. Владельцам выплатят компенсации. Самовольные строения оцениваться не будут.

Фото №1 - В Уфе из-за строительства новой дороги снесут 93 строения

Трасса обеспечит развитие Зауфимья. Сдача объекта намечена на конец 2023 года.

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