В Башкирии для привлечения туристов в геопарк «Янган-Тау» построят глэмпинги

Для привлечения туристов в геопарк «Янган-Тау» построят глэмпинги. По поручению Главы Башкортостана также будет подготовлена концепция развития санатория до 2024 года. Новые комплексы появятся и на объектах геологического, исторического и культурного наследия, расположенных на территории, входящей в список глобальных геопарков ЮНЕСКО. 

Готовим сейчас проекты по трем направлениям: это строительство музейного комплекса разреза Мечетлино, мемориальный комплекс на родине Салавата Юлаева в Тикеево и около Каратавлов – строительство, условно говоря, Караван-сарая, где могли бы все туристы, приезжающие к нам, останавливаться и отдыхать.

Альфред Акбашев, директор санатория «Янган-Тау»

То, что глэмпинги в Башкортостане должны стать зоной комфорта для туристов, отметил и премьер-министр республиканского правительства. В ходе онлайн-совещания Андрей Назаров одобрил концепцию развития таких объектов до 2024 года. Инвесторам окажут меры господдержки. Они же должны создать комфортные условия для отдыхающих за приемлемую цену. За три года в Башкирии должны появиться 50 новых глэмпингов для туристов.

Фото №1 - В Башкирии для привлечения туристов в геопарк «Янган-Тау» построят глэмпинги

Скажем так, комфортабельный красивый кемпинг в дикой природе, это название больше об этом говорит. В тех местах, где нельзя построить хороший отель, нужна инфраструктура для остановки туристов, для отдыхающих. В таких местах обычно природа особо не трогается, тем не менее, некая зона комфорта создается. Вот это получило название глэмпинг.     

Андрей Назаров, Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан
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