В Башкирии для привлечения туристов в геопарк «Янган-Тау» построят глэмпинги

Для привлечения туристов в геопарк «Янган-Тау» построят глэмпинги. По поручению Главы Башкортостана также будет подготовлена концепция развития санатория до 2024 года. Новые комплексы появятся и на объектах геологического, исторического и культурного наследия, расположенных на территории, входящей в список глобальных геопарков ЮНЕСКО.
То, что глэмпинги в Башкортостане должны стать зоной комфорта для туристов, отметил и премьер-министр республиканского правительства. В ходе онлайн-совещания Андрей Назаров одобрил концепцию развития таких объектов до 2024 года. Инвесторам окажут меры господдержки. Они же должны создать комфортные условия для отдыхающих за приемлемую цену. За три года в Башкирии должны появиться 50 новых глэмпингов для туристов.