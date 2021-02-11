В Башкирии для привлечения туристов в геопарк «Янган-Тау» построят глэмпинги

Скажем так, комфортабельный красивый кемпинг в дикой природе, это название больше об этом говорит. В тех местах, где нельзя построить хороший отель, нужна инфраструктура для остановки туристов, для отдыхающих. В таких местах обычно природа особо не трогается, тем не менее, некая зона комфорта создается. Вот это получило название глэмпинг.

Андрей Назаров, Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан