В Благовещенском районе показали, как выращивают грибы

В Благовещенском районе выращивают шампиньоны. Ежемесячно с фермы на продажу уходит около 20 тонн грибов. Бизнесмены работают с магазинами, расположенными на территории республики.

На этой грибной поляне можно найти только шампиньоны. В камере они растут круглогодично. Сборщица Анастасия Морозова определят сорт грибов уже на глаз. Все зависит от размера шляпки, у самых крупных она достигает пять сантиметров в диаметре.

Вот этот грибочек – первый сорт, но он средний. Он кладется в отдельный ящик. Крупный гриб вот так выглядит. Анастасия Морозова, сборщица грибов

Второй сорт – грибы помельче, сюда же относят деформированные и ножки. Они уходят на переработку. Ежемесячно с фермы на продажу отправляют порядка 20 тонн шампиньонов. С одного грибного компоста собрать урожай можно три раза, затем в лотки загружается новый субстрат. Созревают шампиньоны после посадки через 40 дней.

Надо постоянно следить за температурой, за поливом. Не пересушить, не перелить гриб. Когда начинается сбор гриба в камерах 16 градусов. Мы не следим, чтобы не перегреть компост. Людмила Чабанова, помощник технолога

После того, как компост стал непригоден для посадки грибов, он отправляется на переработку калифорнийским червям. Они создают органическое удобрение – биогумус. Так что производство считается безотходным.

Грибная ферма работает с 2018 года. И сейчас в ассортименте предприятия появится еще и биогумус. Грибы фасуют по 400 и 250 граммов и почти сразу отправляют на продажу – срок годности продукции небольшой.

И в Уфе, и в Башкортостане дефицит грибов. Основная масса – привозной гриб. В том числе из Белоруссии. Наше конкурентное преимущество – мы не используем химикаты. Срок годности – 10 суток. Алексей Лысенко, руководитель отдела продаж компании