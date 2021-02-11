В Благовещенском районе показали, как выращивают грибы

В Благовещенском районе выращивают шампиньоны. Ежемесячно с фермы на продажу уходит около 20 тонн грибов. Бизнесмены работают с магазинами, расположенными на территории республики.
На этой грибной поляне можно найти только шампиньоны. В камере они растут круглогодично. Сборщица Анастасия Морозова определят сорт грибов уже на глаз. Все зависит от размера шляпки, у самых крупных она достигает пять сантиметров в диаметре.
Второй сорт – грибы помельче, сюда же относят деформированные и ножки. Они уходят на переработку. Ежемесячно с фермы на продажу отправляют порядка 20 тонн шампиньонов. С одного грибного компоста собрать урожай можно три раза, затем в лотки загружается новый субстрат. Созревают шампиньоны после посадки через 40 дней.
После того, как компост стал непригоден для посадки грибов, он отправляется на переработку калифорнийским червям. Они создают органическое удобрение – биогумус. Так что производство считается безотходным.
Грибная ферма работает с 2018 года. И сейчас в ассортименте предприятия появится еще и биогумус. Грибы фасуют по 400 и 250 граммов и почти сразу отправляют на продажу – срок годности продукции небольшой.
В дальнейшем хозяйство планирует создать свои теплицы и расширить производство, чтобы жители могли в магазинах у дома купить продукцию местного производства.