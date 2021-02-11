В Уфе пассажиров общественного транспорта угостили чаем на остановках

В столице республики работники центра социального обслуживания населения «Социум» провели необычную акцию. На остановках общественного транспорта они организовали раздачу горячего чая. Связано это с тем, что в регион вновь пришли холода.
Чтобы люди не замерзали в ожидании автобуса, соцработники предлагали угоститься бодрящим напитком. Раздача чая шла в утренние и вечерние часы на разных остановках города.
За день работы соцработники раздали 160 литров чая. Подобные акции в северных городах России проходят регулярно. В Уфе же она организована впервые.