В Уфе пассажиров общественного транспорта угостили чаем на остановках

В столице республики работники центра социального обслуживания населения «Социум» провели необычную акцию. На остановках общественного транспорта они организовали раздачу горячего чая. Связано это с тем, что в регион вновь пришли холода.

Чтобы люди не замерзали в ожидании автобуса, соцработники предлагали угоститься бодрящим напитком. Раздача чая шла в утренние и вечерние часы на разных остановках города.

За день работы соцработники раздали 160 литров чая. Подобные акции в северных городах России проходят регулярно. В Уфе же она организована впервые.

Фото №1 - В Уфе пассажиров общественного транспорта угостили чаем на остановках

Акция пока проходит один день. Мы были бы рады, если бы к нам на помощь пришли какие-то волонтерские центры.

Анастасия Балихина, специалист по связям с общественностью центра социального обслуживания населения «Социум»
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