В Башкирии прошел турнир по каратэ имени Салавата Юлаева

В селе Шаран состоялся III Международный турнир имени Салавата Юлаева по каратэ киокушинкай. В спорткомплексе собрались команды из районов и городов Башкортостана, в том числе из Шарана, Туймазов, Октябрьского, Толбазов и Чишмов, а также из Татарстана и Оренбурга.

Всего на соревнования приехало около 200 участников в возрасте от 4 до 17 лет. Из-за угрозы пандемии этот турнир был отложен на неопределённое время. И вот, наконец, все спортсмены встретились лицом к лицу. По условиям турнира сначала прошел марафон – 10 боев, а после официального открытия – одиночные бои кумитэ и ката.