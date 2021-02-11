В Башкирии покидает свой пост детский омбудсмен Милана Скоробогатова

Со своего поста уходит Милана Скоробогатова, которая занимала должность уполномоченной по права ребёнка в Башкирии. Она занимала эту должность на протяжении 10 лет.

Официально срок полномочий Миланы Скоробогатовой закончится 25 марта. Пока ещё детский омбудсмен отметила, что кандидаты на данную должность ей неизвестны. Однако она надеется, что это будет человек с опытом в сфере защиты прав детей.