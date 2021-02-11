В Уфе бабушка-алкоголичка попрошайничала с годовалой внучкой

Жители Уфы заметили бабушку с маленькой девочкой на руках, которая просила деньги у прохожих на продукты. Оказалось, судьба семьи довольно трагична и на помощь к ним пришёл благотворительный фонд «Наши дети».

Сотрудники фонда рассказали, что семья жила в комнате в общежитии. Мама малышки оставила ребёнка на пьющую бабушку, а сама ушла к своему возлюбленному.

Пенсионерка при этом с трудом следила за годовалым ребёнком, так как сильно выпивала. Пожилая женщина занималась попрошайничеством на руках с девочкой, рассказывая, что им не хватает на еду, а сама после покупала выпивку.

Органы опеки и попечительства попытались уговорить пенсионерку отказаться от алкоголя, но потерпели неудачу. Тогда годовалую малышку забрали в детское отделение городской больницы. Девочка стала подопечной программы «Больничные дети» фонда «Наши дети». За такими малышами присматривают профессиональные няни, труд которых оплачивают на средства благотворителей.