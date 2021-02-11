В Башкирии суточное количество заболевших коронавирусом стало снижаться

В Башкирии число зараженных коронавирусом превысило 26 тысяч человек. Об этом говорится на сайте федерального оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

Согласно обновленным цифрам, количество больных в регионе достигло отметки в 26 054 человека. Этот показатель вырос на 160 подтвержденных случаев. Отметим, что данные по заболеваемости за сутки самые маленькие за минувший месяц.

Выздоровели же 19 878 пациентов, 158 - за прошедшие 24 часа.