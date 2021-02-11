В школах Башкирии появится экзамен по башкирскому языку

Документ был опубликован сегодня, 11 февраля, на портал правовой информации за подписью премьер-министра Андрея Назарова.

Единый региональный экзамен по башкирскому языку будет проводиться каждый год для выпускников школ. Отмечается, что экзамен будет только на добровольной основе. Порядок проведения утвердит Министерство образования РБ.