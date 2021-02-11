В школах Башкирии появится экзамен по башкирскому языку

В Башкирии появится экзамен по башкирскому языку. Соответствующее постановление выпущено правительством республике.
Документ был опубликован сегодня, 11 февраля, на портал правовой информации за подписью премьер-министра Андрея Назарова.
Единый региональный экзамен по башкирскому языку будет проводиться каждый год для выпускников школ. Отмечается, что экзамен будет только на добровольной основе. Порядок проведения утвердит Министерство образования РБ.
Все расходы, необходимые для проведения экзамена, будут предусмотрены в бюджете ведомства.