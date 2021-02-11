Житель Башкирии избил беременную жену черенком от вил

10 февраля в полицию Чишминского района обратилась 34-летняя женщина. Жительница деревни Кузьминка рассказала, что муж сильно избил её черенком от вил.

Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, между супругами вспыхнул конфликт на бытовой почве. Мужчина требовал от жены большего уюта в их доме. В какой-то момент в порыве агрессии мужчина схватил вилы и начал угрожать супруге убийством, а после несколько раз ударилнесчастную черенком.

Женщина была беременна, но от полученных травм и потрясений у неё случился выкидыш. Тело не родившегося ребёнка было найдено на соседнем участке. Оказалось, ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью.