Житель Башкирии избил беременную жену черенком от вил

10 февраля в полицию Чишминского района обратилась 34-летняя женщина. Жительница деревни Кузьминка рассказала, что муж сильно избил её черенком от вил.

Фото №1 - Житель Башкирии избил беременную жену черенком от вил

Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, между супругами вспыхнул конфликт на бытовой почве. Мужчина требовал от жены большего уюта в их доме. В какой-то момент в порыве агрессии мужчина схватил вилы и начал угрожать супруге убийством, а после несколько раз ударилнесчастную черенком.

Женщина была беременна, но от полученных травм и потрясений у неё случился выкидыш. Тело не родившегося ребёнка было найдено на соседнем участке. Оказалось, ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьей 119 Уголовного кодекса Российской Федерации «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Материал по факту обнаружения плода ребенка направлен в территориальное подразделение Следственного комитета России.

пресс-служба МВД по РБ 
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