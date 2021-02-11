В Уфе опубликован список домов, которые снесут из-за строительства Восточного выезда

Если собственник не соглашается с предложенными условиями, в течение трех месяцев не подписывает это соглашение, то земля и недвижимость будут изыматься в принудительном порядке по решению суда для муниципальных нужд.

Лариса Салихова, заместитель начальника информационно-аналитического управления администрации г.Уфы