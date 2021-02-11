В Уфе опубликован список домов, которые снесут из-за строительства Восточного выезда

В уфимской администрации рассказали, в каком порядке будут изыматься земельные участки и дома. Напомним, речь идет о частном секторе в Октябрьском и Советском районах столицы, где собираются снести 93 строения для прокладки дороги.
Будут затронуты объекты по улицам Комсомольской, Города Галле, Казанской, Бессонова, Оборонной, Дмитриева и не только. Полный список с адресами можно найти на сайте администрации.
Основным поводом стало строительство продолжения улицы Галле, которая должна быть соединена с Восточным выездом. Владельцам выплатят компенсации. Самовольные строения оцениваться не будут.