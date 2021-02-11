В Башкирии разработают прозрачную схему начисления платежей за отопление

К новому отопительному сезону в Башкортостане разработают прозрачную схему начисления платежей. В республике продолжаются проверки домов специальной комиссией.
Например, в доме №16 по улице Революционная в Уфе найдена ошибка: реальные площади помещений не соответствуют тем, которые прописаны в квитанциях. Для выяснения обстоятельств на место прибыли сотрудники Бюро технической инвентаризации, сотрудники районной администрации, депутат Государственного Собрания республики. Такие нарушения есть, но они не носят массовый характер, отметили проверяющие.