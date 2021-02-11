В Башкирии разработают прозрачную схему начисления платежей за отопление

Мы видим, что динамика идет. Невозможно придать ускорение процессу, но он слишком глубокий. Если к новому отеплительному сезону эта сверка пройдет, будет документально оформлена со всеми ресурсоснабжающими организациями, то это будет победа всех – и собственников, и управляющих компаний.

Елена Родина, депутат Государственного Собрания Республики Башкортостан