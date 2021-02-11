В Башкирии разработают прозрачную схему начисления платежей за отопление

К новому отопительному сезону в Башкортостане разработают прозрачную схему начисления платежей. В республике продолжаются проверки домов специальной комиссией.

Например, в доме №16 по улице Революционная в Уфе найдена ошибка: реальные площади помещений не соответствуют тем, которые прописаны в квитанциях. Для выяснения обстоятельств на место прибыли сотрудники Бюро технической инвентаризации, сотрудники районной администрации, депутат Государственного Собрания республики. Такие нарушения есть, но они не носят массовый характер, отметили проверяющие.

Фото №1 - В Башкирии разработают прозрачную схему начисления платежей за отопление

Мы видим, что динамика идет. Невозможно придать ускорение процессу, но он слишком глубокий. Если к новому отеплительному сезону эта сверка пройдет, будет документально оформлена со всеми ресурсоснабжающими организациями, то это будет победа всех – и собственников, и управляющих компаний.  

Елена Родина, депутат Государственного Собрания Республики Башкортостан
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