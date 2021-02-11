Спортивный директор ЖХК «Агидель» Александр Семак празднует 55-летие

33-й номер празднует 55-летие. Сегодня юбилей у заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера России и спортивного директора женской команды «Агидель» Александра Семака.

Раньше с клюшкой, сейчас – с мышкой в руке. Александр Семак не отходит от традиций. Встречает дни рождения в рабочей обстановке. Меняется только окружение. За годы в хоккее этот февральский день выпадал на перелеты, решающие и проходные матчи. И только в США в раздевалке его всегда встречали тортом в лицо. От некоторых традиций не уйти даже чемпиону мира.

Получал, да. Девять лет получал. Но сейчас уже всего и не упомнишь. Александр Семак, заслуженный мастер спорта СССР, спортивный директор ЖХК «Агидель»

Принимал поздравления и на тренерском мостике. На Кубке Вызова в Уфе в 2011 году Семак возглавил сборную Востока. Тогда толпаровцы спешили порадовать наставника прямо на тренировке.

Именно с Молодежной хоккейной лиги начались трудовые будни Семака в родном городе. До этого он шесть сезонов провел в заокеанской национальной хоккейной лиге. В разные годы брал бронзу, серебро и золото чемпионатов мира. Уже позже, работая в Уфе, был период, когда Семак возглавил хоккейный клуб. Сейчас уже четыре года является спортивным директором женской «Агидели».

С женской командой трудно, но интересно. И результаты есть. Последние три года мы – чемпионы. Выигрывали и отстояли чемпионство. Александр Семак, заслуженный мастер спорта СССР, спортивный директор ЖХК «Агидель»